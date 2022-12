Fortaleza acerta empréstimo de Matheus Vargas ao Sport

O meia Matheus Vargas não defenderá o Fortaleza em 2023. A diretoria tricolor acertou o empréstimo do jogador ao Sport-PE, até dezembro do ano que vem.

Há duas temporadas no Pici — ele foi contratado em 2019, mas só atuou em duas partidas e foi emprestado ao Atlético-GO em 2020, tendo retornado no ano seguinte —, Matheus Vargas perdeu bastante espaço no Tricolor no returno da Série A de 2022, tanto que a última partida dele foi disputada em agosto.

Ainda assim, Vargas fez 31 partidas pelo Fortaleza neste ano e deu duas assistências. Ao todo, ele disputou 86 jogos pelo Leão do Pici, tem um tento marcado com a camisa tricolor e deu cinco assistências.

O vínculo do meia com o Fortaleza vai até o fim de 2023, portanto, ele deve ficar livre ao fim do empréstimo ao Leão da Ilha.



