David da Hora, do Fortaleza, é emprestado ao Juventude

Atacante terá vínculo com a equipe gaúcha até o fim da temporada 2023. Ele não treinava com o grupo do Fortaleza em meio a pré-temporada

O empréstimo do atacante David da Hora ao Juventude-RS deve ser oficializado pelo Fortaleza nos próximos dias. O jogador já se apresentou em Caxias do Sul na quarta-feira, 11.

Da Hora terá vínculo com o Juventude até o fim da temporada 2023. O jogador de 23 anos não teve a oportunidade de estrear pelo Tricolor, com quem tem vínculo até o fim de 2025.

Imagens do atleta com a camisa do time gaúcho já circulam. Ele não treinava com o grupo do Fortaleza em meio a pré-temporada.

