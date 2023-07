Paz confirma interesse de clubes colombianos por Ceballos e chance de negociação

O Fortaleza foi procurado pelos clubes colombianos Junior Barranquilla e América de Cali para a contratação do zagueiro Brayan Ceballos, segundo informações do jornalista argentino César Luis Merlo. Ao Esportes do POVO, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, confirmou o interesse dos times da Colômbia e a intenção do Leão em negociar o defensor.

A tendência, de acordo com César Luis Merlo, é de que Ceballos se transfira para o Junior Barranquilla. O clube colombiano já teria apresentado uma proposta formal de empréstimo de um ano com opção de compra e avançado nas negociações.

O zagueiro de 22 anos chegou ao Fortaleza na temporada de 2022, mas nunca conseguiu se firmar como titular na equipe. De lá pra cá, Ceballos disputou 47 partidas e marcou um gol pelo Tricolor, além de ter conquistado dois títulos do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste.

Atualmente, o Fortaleza possui seis zagueiros de origem no elenco. Ademais de Ceballos, o clube tem à disposição do técnico Vojvoda os seguintes defensores: Titi, Marcelo Benevenuto, Brítez, Alix Vinícius e Bernardo Schappo.

FORTALEZA NA SUL-AMERICANA

O Leão do Pici conheceu nessa quarta-feira, 5, os possíveis adversários nas oitavas de final e o chaveamento até a final da competição. No mata-mata, o clube cearense enfrentará o vencedor da partida de playoff entre Libertad, do Paraguai, e Tigre, da Argentina.

Conforme o chaveamento definido por sorteio, o Fortaleza pode encarar nas quartas de final o Bragantino, Colo-Colo-CHI ou América-MG. Numa eventual semifinal, os possíveis rivais são: Goiás, Barcelona-EQU, Estudiantes-ARG, Newell's Old Boys, Corinthians ou Universitário-PER.



Com Guilherme de Andrade