Fortaleza empresta Alix Vinicius ao Atlético-GO

Atleta revelado na base tricolor se destacou no Volta Redonda/RJ no início da temporada. No entanto, não foi aproveitado em seu retorno ao Leão

O Fortaleza acertou o empréstimo do zagueiro Alix Vinicius, até o final da temporada, para o Atlético Goianiense. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Felipe André, da Rádio Bandeirantes de Goiânia e confirmada pelo Esportes O POVO.

Jovem de 23 anos, o defensor foi revelado na base do tricolor. No entanto, seu principal momento foi no Campeonato Carioca desta temporada, quando defendeu a camisa do Volta Redonda/RJ. Após destaque no time fluminense, retornou ao Leão, mas não foi aproveitado por Vojvoda.

No ano, entrou em campo 15 vezes e marcou um gol. Todos esses jogos foram pelo Voltaço na competição estadual.