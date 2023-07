Presidente do Fortaleza revela assédio a Vojvoda: "Não consigo precisar quantos clubes tentaram"

Técnico argentino tem contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2024

No Fortaleza desde 2021, o técnico Vojvoda é alvo constante no mercado da bola, confirmou Marcelo Paz. Em entrevista ao programa CNN Esportes S/A, concedida neste domingo, 2, o presidente do clube afirmou que clubes nacionais e estrangeiros já fizeram sondagens pelo treinador.

“Não tenho essa resposta com precisão porque quando buscam levá-lo falam direto com ele ou com o empresário dele. Então, muitas vezes nem chega para mim. Fala-se muito de clubes nacionais, mas ele é abordado por clubes de fora também. México e da Argentina, por exemplo. Eu não consigo precisar quantos clubes tentaram isso”

Marcelo Paz revelou que durante o primeiro turno da Série A de 2022, quando o Tricolor do Pici estava na zona de rebaixamento, um clube o procurou para manifestar interesse na contratação do argentino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu acho correto quando o presidente liga e diz ‘eu tenho interesse no seu treinador, ele vai ficar?’. Isso aconteceu durante a nossa crise ano passado, quando a gente ficou 14 rodadas da lanterna do campeonato e 20 na zona de rebaixamento, teve um clube que ia trocar treinador e me liga ‘Você vai demitir seu treinador? Porque se for, eu quero ele’. Eu disse: ‘Não vou, deixe ele aqui, que a gente vai se recuperar com ele’”, disse o mandatário.

Sobre o assunto Fortaleza nega contato do Boca por Brítez e não pretende negociar jogador

Fortaleza terá semana livre para treinamentos antes de enfrentar o Athletico

Novos reforços podem energizar Fortaleza no restante da temporada

Desde que chegou ao Fortaleza, em 2021, Juan Pablo Vojvoda levou o Tricolor do Pici duas vezes à Copa Libertadores, em 2022 e 2023. O comandante ainda acumula o tricampeonato cearense e um título da Copa do Nordeste, no ano passado.

Renovação de Vojvoda com Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda renovou vínculo com o Fortaleza em 2022. O contrato atual do comandante se estenderá até dezembro de 2024, quando encerra o mandato do presidente Marcelo Paz. Apesar do interesse de outros clubes, o argentino preferiu permanecer no Leão.

Conforme apurou o Esportes O POVO à época da renovação, a diretoria do Fortaleza havia apresentado a Vojvoda um projeto esportivo longo e robusto, no qual garantia um elenco mais forte para 2023.