Fortaleza possui a segunda maior média de gols entre clubes da Séria A em 2023

O Leão do Pici marcou 88 gols em 46 partidas na atual temporada. Apenas o Flamengo possui uma média de tentos melhor que a do clube cearense

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda tem acumulado bons números ofensivos no decorrer da temporada de 2023. O clube cearense é o segundo, entre os 20 da Série A do Campeonato Brasileiro, com maior média de gols marcados no ano. Apenas o Flamengo está na frente do Leão.

Ao longo dos 46 jogos realizados nesta temporada, o Tricolor do Pici balançou as redes 88 vezes, o que equivale a média de 1.91 gols por partida. O Rubro-negro carioca, líder no quesito, tem uma média de 1.97 ao marcar 87 tentos em 44 confrontos.

Veja o ranking completo

Flamengo - 1.97

Fortaleza - 1.91

Palmeiras - 1.87

Grêmio - 1.83

RB Bragantino - 1.8

Fluminense - 1.76

Athletico-PR - 1.75

Botafogo - 1.75

Cuiabá - 1.75

América-MG - 1.60

São Paulo - 1.59

Atlético-MG - 1.48

Internacional - 1.47

Goiás - 1.46

Bahia - 1.36

Vasco - 1.35

Corinthians - 1.13

Cruzeiro - 1.11

Coritiba - 1.06

Santos - 0.97

Dos 88 gols feitos pelo Fortaleza, aproximadamente 33% deles saíram dos pés de dois jogadores. Os centroavantes Thiago Galhardo e Juan Martín Lucero marcaram, juntos, 29 gols na atual temporada, sendo 14 do brasileiro e 15 do argentino.