Conheça o chaveamento do Fortaleza até a final da Sul-Americana

Tricolor do Pici descobriu, nesta quarta-feira, 5, seus possíveis adversários até a grande decisão continental

O Fortaleza já sabe qual será o seu caminho até chegar em uma possível final de Copa Sul-Americana nesta temporada. A definição ocorreu através de sorteio da Conmebol nesta quarta-feira, 5, realizado na sede da entidade.

No chaveamento, ficou definido que a equipe de Juan Pablo Vojvoda vai encarar o vencedor do confronto entre Libertad-PAR e Tigre-ARG nas oitavas de final. Os times se enfrentam pelos playoffs, que reúne os segundos colocados da Sula (neste caso, o Tigre) e os terceiros colocados da Libertadores (Libertad).

Em caso de classificação, o Leão do Pici vai encarar Bragantino, América-MG ou Colo Colo-CHI nas quartas de final. Os dois primeiros são adversários frequentes do Tricolor por também disputarem o Campeonato Brasileiro Série A. Caso o oponente seja o time chileno, também não seria um rival desconhecido, já que as equipes se enfrentaram duas vezes na Libertadores de 2022.

Já em uma possível semifinal, o adversário será decidido entre Goiás, Barcelona-EQU, Estudiantes-ARG, Newell's-ARG, Corinthians ou Universitario-PER. Desses, os únicos que o Fortaleza ainda não enfrentou foram Newell's e Universitario.



Inclusive, caso enfrente o Newell's, o Leão decidirá o confronto fora de casa. Esse será o único duelo que o time tricolor pode decidir longe dos seus domínios, isso porque a equipe argentina teve campanha melhor na fase de grupos. Contra todos os outros adversários, o jogo de volta será na Arena Castelão.



