Possível rival do Fortaleza na Sul-Americana, Tigre tem artilheiro comparado a Batistuta

Mateo Retegui foi o artilheiro do Campeonato Argentino 2022 com 19 gols e comparado pelo técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, a Gabriel Batistuta

O Tigre, da Argentina, é um dos possíveis adversários do Fortaleza nas oitavas de final da Sul-Americana. O clube situado na cidade de San Fernando, na Grande Buenos Aires, vive uma temporada de oscilação e tem como principal destaque individual o atacante argentino Mateo Retegui, de 24 anos, artilheiro da equipe em 2023 com 11 gols em 23 jogos. O centroavante é comparado ao ex-jogador Gabriel Batistuta e defende a seleção italiana.

Retegui foi o artilheiro do Campeonato Argentino em 2022 com 19 gols marcados. Ao todo, ele balançou as redes 23 vezes em 42 jogos disputados pelo Tigre na temporada passada.

As atuações de destaque renderam para o centroavante convocações para a seleção da Itália. Embora argentino nascido em San Fernando, o jogador tem cidadania italiana por conta de ascendência siciliana e foi convocado pelo técnico Roberto Mancini para jogos das Eliminatórias da Europa e da Nations League.

O treinador italiano, inclusive, comparou Retegui ao ídolo do futebol argentino e da Fiorentina-ITA, Gabriel Batistuta. A imprensa argentina passou a chamá-lo de "Novo Batistuta".

"Ele (Retegui) é um centroavante clássico. Vejo muitos o compararem com Denis, mas ele me lembra mais o Batistuta quando chegou na Itália. É jovem, precisa se estabelecer, mas não acho que isso vá levar muito tempo. É inteligente e tem qualidade", disse Mancini em março, após a convocação da seleção italiana.

Em três partidas pela Itália, o atleta marcou dois gols.

Apesar de ser o artilheiro isolado do Tigre na temporada, Retegui vive jejum de gols de oito partidas. O último tento do atacante foi em 13 de maio, na derrota da equipe por 2 a 1 para o Independiente-ARG.

TIGRE TEM MAIS DERROTAS DO QUE VITÓRIAS EM 2023

O "Matador", como o clube é chamado por seus torcedores, disputou 29 partidas em 2023, somando nove vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 32 sofridos.

Nas últimas 11 partidas, o Tigre venceu apenas dois confrontos. No Campeonato Argentino, o clube da Grande Buenos Aires ocupa apenas 19ª posição com 25 pontos conquistados em 22 jogos.

Na Sul-Americana, o Tigre se classificou na segunda posição do Grupo D, que tinha São Paulo, Tolima-COL e Puerto Cabello-VEN. O "Matador" fez campanha com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Playoff da Sul-Americana: vencedor de Tigre x Libertad enfrenta o Fortaleza

Garantido nas oitavas de final da Sul-Americana por ter avançado na primeira colocação do Grupo H, o Fortaleza enfrentará o vencedor do confronto de playoff entre Tigre e Libertad-PAR. O chaveamento foi definido nesta quarta-feira, 5, em sorteio realizado pela Conmebol.

Os playoffs da Sul-Americana reúnem equipes que se classificaram na segunda colocação na fase de grupos da competição e os terceiros colocados da Libertadores.

No caso do Libertad, a equipe paraguaia terminou na terceira posição do Grupo G, que tinha Athletico-PR, Atlético-MG e Alianza Lima-PER.