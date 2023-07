Fortaleza voltará a jogar como mandante após 15 dias

Depois de vencer o Atlético-MG no dia 24 de junho, o Tricolor do Pici teve dois compromissos fora de casa contra Palestino, do Chile, e Flamengo

Depois de 15 dias o Fortaleza voltará a jogar diante do próprio torcedor. No próximo domingo, 9, o Leão irá enfrentar o Athletico-PR na Arena Castelão, às 18h30min, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de embarcar para dois jogos em sequência fora de casa - contra Palestino-CHI e Flamengo -, o Tricolor do Pici recebeu o Atlético-MG no Gigante da Boa Vista no dia 24 de junho, último jogo realizado pela equipe cearense como mandante. Na oportunidade, o time de Vojvoda venceu por 2 a 1, com gols de Pochettino e Tinga.

Na sequência de dois jogos fora de casa, o Leão venceu o Palestino por 2 a 1 jogando no Chile, pela Copa Sul-Americana, e perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no último sábado, 1º, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

Pensando no duelo do próximo domingo, 9, diante do Furacão, o escrete vermelho-azul-e-branco já está com as vendas de ingressos e check-in abertos. O clube fez promoção e disponibilizou entradas a partir de R$ 20,00.