Campeão paraguaio e artilheiro de 40 anos: conheça o Libertad, possível rival do Fortaleza na Sula

Playoffs do possível adversário do Leão entre Libertad e Tigre tem como data base o dia 11 de julho para a partida de ida de 20 de julho para o jogo de volta

Possível adversário do Fortaleza na Sul-Americana, o Libertad, do Paraguai, chega aos playoffs da Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Tigre, após finalizar a Libertadores na 3ª colocação do Grupo G, sendo superado no chaveamento por Athletico-PR e Atlético-MG. Nos seis jogos disputados, foram contabilizadas duas vitórias, um empate e três derrotas.

No Campeonato Paraguaio, entretanto, a equipe fez uma boa Apertura, finalizando a competição com o título, conquistado com 51 pontos somados em 22 rodadas. Ao todo, no torneio local, foram somadas 16 vitórias, três empates e somente três derrotas, com 39 gols marcados e 15 tomados, sendo a melhor defesa do campeonato e o segundo melhor ataque.

Parte da boa campanha no primeiro semestre do time paraguaio se deve a um artilheiro de 40 anos. O centroavante Óscar Cardozo contabilizou dez gols em 19 partidas que disputou no torneio nacional, dando ainda assistência para três gols. Na Copa Libertadores, ele entrou em campo quatro vezes, balançando as redes em duas ocasiões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa semana, o grupo já começa a disputar o Clausura diante do Nacional na sexta-feira, 7. Os playoffs diante do Tigre-ARG tem como data base o dia 11 de julho para a partida de ida de 20 de julho para o jogo de volta.