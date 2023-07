Fortaleza no sorteio das oitavas da Sul-Americana 2023 ao vivo: acompanhe

O sorteio que definirá o chaveamento do mata-mata será realizado a partir das 13 horas (horário de Brasília) e transmitido ao vivo no canal da Conmebol no Youtube

O Fortaleza conhece nesta quarta-feira, 5, os possíveis adversários das oitavas de final da Sul-Americana 2023. O sorteio que definirá o chaveamento do mata-mata será realizado a partir das 13 horas (horário de Brasília) e transmitido ao vivo no canal da Conmebol no Youtube.

Classificado na primeira colocação do Grupo H, o Tricolor do Pici garantiu a vaga direta para as oitavas de final da Sul-Americana. O rival do escrete cearense sairá de confronto nos playoffs da competição, que reúne equipes que se classificaram na segunda posição na fase de grupos da Sula e times que terminaram em terceiro na Libertadores.

Além do Leão do Pici, avançaram na primeira colocação de seus respectivos grupos na Sul-Americana as seguintes equipes: São Paulo, Red Bull Bragantino, Goiás, Newell´s Old Boys-ARG, Defensa Y Justicia-ARG, LDU-EQU e Guarani-PAR.

>>> Acompanhe o sorteio ao vivo

Os clubes que se classificaram na segunda posição na fase de grupos da Sul-Americana são: Botafogo, América-MG, Emelec-EQU, Estudiantes-ARG, Tigre-ARG e Audax Italiano-CHI.



Já os times vindos da Libertadores são: Corinthians, Barcelona de Guayaquil-EQU, Ñublense-CHI, Patronato-ARG, Colo-Colo-CHI, Libertad-PAR, Sporting Cristal-PER e Independiente Medellín-COL.

Entenda a dinâmica do sorteio

As equipes serão divididas em dois potes. Em um deles estarão os clubes garantidos nas oitavas de final da Sul-Americana, que avançaram na primeira posição na fase de grupos, caso do Fortaleza. No outro, ficarão os times dos playoffs, que já têm os confrontos definidos.

Desta forma, o sorteio definirá os duelos entre equipes de potes diferentes.

Confira os potes da Copa Sul-Americana

Pote 1

São Paulo

Newell's Old Boys

Fortaleza

Defensa y Justicia

RB Bragantino

LDU

Goiás

Guarani

Pote 2