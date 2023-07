Bragantino deixa Corinthians perto da zona de rebaixamento da Série A

O Red Bull Bragantino frustrou os mais de 42 mil torcedores do Corinthians que foram à Neo Química Arena, em São Paulo. Neste domingo (2), o Massa Bruta venceu o Timão por 1 a 0, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol.

O clube do interior paulista chegou a quatro triunfos consecutivos na temporada, sendo o terceiro pelo Brasileirão. A equipe do técnico português Pedro Caixinha foi a 23 pontos e fica provisoriamente em quarto lugar, mas pode ser ultrapassada pelo Palmeiras ainda neste domingo, se o Verdão pontuar contra o Athletico Paranaense, em duelo que iniciou às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Corinthians, por sua vez, sofreu a segunda derrota seguida na competição e segue perto da zona de rebaixamento. O Timão, dirigido por Vanderlei Luxemburgo, tem 12 pontos e está na 15ª posição. O clube pode terminar a rodada entre os quatro últimos times do campeonato, se o Cuiabá pontuar contra o Santos neste domingo, às 18h30, na Arena Pantanal; e se o Goiás vencer o lanterna Coritiba na segunda-feira (3), às 20h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

O gol da vitória bragantina saiu aos 16 minutos do primeiro tempo, em jogada trabalhada. O lateral Juninho Capixaba, da intermediária, lançou para o atacante Thiago Borbas na área. O uruguaio ajeitou de peito, na esquerda, para o meia Eric Ramires bater cruzado. O atacante Eduardo Sasha apareceu na pequena área e concluiu.

No sábado

A 13ª rodada do Brasileirão começou na tarde de sábado, com a vitória do São Paulo, por 1 a 0, sobre o Fluminense, no Morumbi. À noite, mais três jogos movimentaram a competição. No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Cruzeiro empataram sem gols. No Rio de Janeiro, o Flamengo fez a festa da torcida no Maracanã ao derrotar o Fortaleza por 2 a 0. Em Salvador, na Fonte Nova, o Grêmio superou o Bahia por 2 a 1.

O Grêmio segue na vice-liderança, com 26 pontos, com o Flamengo logo atrás, com 25. O São Paulo foi aos mesmos 21 pontos do Inter, ficando à frente, em sétimo, pelo saldo de gols. O Fortaleza, com 20 pontos, aparece em nono.

Paulistas, gaúchos e cearenses, no entanto, podem ser ultrapassados neste domingo, caso o Athletico-PR bata o Palmeiras e o Atlético-MG vença o América-MG às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Cruzeiro está em 12º, com 18 pontos. O Bahia, com 12 pontos, é o 14º.