Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR

O Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 4, a venda de ingressos para o jogo diante do Athletico-PR. As duas equipes se enfrentam neste domingo, 9, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão.

As entradas para os setores Inferior Norte e Sul são as mais baratas, custando R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. No setor superior sul, o ingresso está no valor de R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia, mas acompanhante de sócio-torcedor tem 50% de desconto, pagando R$ 50 e $ 25, respectivamente. O valor dos outros setores varia entre R$ 70 e R$ 200 a inteira. Confira:

Inferior Norte/Sul: R$ 40/R$ 20



Superior Central: R$ 60/R$ 30



Especial: R$ 70/R$ 35



Bossa Nova: R$ 90/R$ 45



Superior Sul: R$ 100/R$ 50 - Acompanhante de sócio: R$ 50/R$ 25



Premium: R$ 200/R$ 100

Torcedores do Athletico-PR podem adquirir ingresso para a partida no valor de R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia. Os bilhetes podem ser adquiridos em Lojas Leão 1918, licenciadas e também no site leaotickets.com.br

Após 13 rodadas, o Fortaleza ocupa a 11ª colocação na tabela com 20 pontos. O Athletico-PR possui a mesma pontuação, mas ocupa a 9ª posição por conta do número de vitórias.