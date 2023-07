Artilheiro do Athletico na temporada, Vitor Roque é desfalque certo contra o Fortaleza

O jovem atacante levou o terceiro cartão amarelo no empate com o Palmeiras e irá cumprir suspensão automática no duelo diante do Leão do Pici

O Athletico Paranaense terá um desfalque de peso para o jogo do próximo domingo, 9, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão. Trata-se do artilheiro Vitor Roque, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.



No empate em 2 a 2 com o Palmeiras no último domingo, 2, o jovem foi advertido e completou a sequência de amarelos. Anteriormente, Roque havia sido punido com cartão contra o Corinthians e América-MG, nas rodadas 12 e 10 do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a pouca idade - ele tem apenas 18 anos -, o camisa 9 assumiu papel de protagonista no Furacão e virou uma das sensações do futebol brasileiro. Na atual temporada, Vitor Roque já balançou as redes 15 vezes e distribuiu quatro assistências em 29 jogos. O centroavante está há cinco partidas consecutivas marcando gols.

As boas atuações do atacante ultrapassaram as fronteiras do Brasil e chamaram atenção do Barcelona, que acertou a contratação do jogador. Vitor Roque deve se apresentar ao clube catalão em janeiro de 2024.

Outros desfalques do Athletico para jogo contra o Fortaleza

Vitor Roque é o principal desfalque, mas não o único. O lateral-direito Madson também está suspenso e não enfrenta o Fortaleza. Outros quatro nomes estão no departamento médico: Fernando, Pablo, Rômulo e Willian. O meia David Terans foi vendido e não joga mais pelo Furacão.