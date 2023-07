Luan, do Corinthians, é agredido por torcedores dentro de motel

O jogador foi surpreendido por um grupo de torcedores do Timão, que invadiram o motel em que o meia estava com cinco amigos e quatro mulheres. Segundo relatos, o atleta sofreu agressões na região da costela

Torcedores do Corinthians invadiram um motel em São Paulo durante a madrugada desta terça-feira, 4, e agrediram o meia-atacante Luan, que pertence ao clube paulista. De acordo com relatos, o jogador, que estava acompanhado de cinco amigos e quatro mulheres, sofreu agressões na região da costela, mas passa bem. A informação foi divulgada pelo GE.

Um grupo de torcedores do Timão foram até o local em que o atleta estava, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, para encontrar Luan. O delegado César Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte, revelou que foi procurado por Duílio Monteiro, presidente do Corinthians, para falar sobre o caso.

“Fui procurado pelo presidente Duílio e estou averiguando o caso. O Corinthians não conseguiu falar com o jogador nem o representante dele, mas já colocou o departamento jurídico em alerta para tratar desse tema”, disse o delegado.

Afastado das atividades do clube, Luan não joga pelo Corinthians desde fevereiro do último ano. Em 2020, quando foi contratado, o meia custou mais de R$ 28 milhões aos cofres do Timão, valor que englobou pagamento ao Grêmio, luvas ao jogador e comissionamento de empresário.