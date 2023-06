Fortaleza termina 1ª fase da Sul-Americana com a 3ª melhor campanha geral

Leão do Pici fica atrás apenas de São Paulo e Newell’s Old Boys, da Argentina, na classificação geral da competição internacional

O Fortaleza terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com a terceira melhor campanha entre todas as equipes que participaram do campeonato. Apenas São Paulo e Newell’s Old Boys, da Argentina, tiveram um aproveitamento melhor que a equipe cearense.

Com cinco vitórias e uma derrota em seis jogos disputados, o Tricolor do Pici somou 15 pontos no grupo H da Sula. São Paulo e Newell’s, os dois primeiros times de melhor campanha, conquistaram 16 pontos, com os brasileiros levando a melhor no saldo de gols.

Diante deste cenário, o escrete vermelho-azul-e-branco terá a vantagem de decidir em casa a maioria dos confrontos de “mata-mata” que disputar na Sul-Americana. A exceção seria justamente contra os dois times à sua frente na classificação geral.

Classificação geral da Copa Sul-Americana

São Paulo - 16 pontos (saldo de gols: 13)

Newell’s/ARG - 16 pontos (sg: 7)

Fortaleza - 15 pontos (sg: 12)

Defensa y Justicia/ARG (sg: 7)

RB Bragantino - 14 pontos (sg: 18)

LDU/EQU - 12 pontos (sg: 8)

Goiás - 12 pontos (sg: 4)

Guaraní/PAR - 11 pontos (sg: 2) Estudiantes/ARG - 14 pontos (sg: 13)* Audax Italiano/ARG - 11 pontos (sg: 3) Botafogo - 10 pontos (sg: 5) América-MG -10 pontos (sg: 4) Tigre/ARG - 10 pontos (sg: 1. Gols marcados: 7) Universitario/PER - 10 pontos (sg: 1. Gols marcados: 6) Emelec/EQU - 9 pontos (sg: 0) San Lorenzo/ARG - 8 pontos (sg: 1)

*A partir do Estudiantes/ARG são as equipes classificadas na segunda colocação do grupo.