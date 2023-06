Decisivo contra o Cruzeiro, Lucero marca seu primeiro gol na Série A

O argentino é um dos principais jogadores do Fortaleza em 2023. Em 32 aparições, o camisa nove marcou em 14 oportunidades e contribuiu com seis assistências

Artilheiro do Fortaleza - ao lado de Thiago Galhardo -, o atacante Juan Martín Lucero marcou pela primeira vez na Série A 2023. Até então, o centroavante já havia entrado em campo sete vezes no Brasileiro e não havia balançado as redes em nenhuma oportunidade, até o duelo desta quarta-feira, 21, contra o Cruzeiro, quando foi decisivo no triunfo tricolor por 1 a 0, no Mineirão.

Ao todo, Lucero já tem na temporada 14 gols em 32 jogos. Além disso, são seis assistências no ano. Vale ressaltar que o atleta ficou um tempo de fora por estiramento muscular e acabou desfalcando o Tricolor do Pici por seis partidas, somando todas as competições - Brasileiro, Copa do Brasil e Sul Americana.

Sobre o assunto Com gol de Lucero, Fortaleza conquista vitória inédita contra Cruzeiro no Mineirão

Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para jogo contra Atlético-MG

Diretoria do Fortaleza nega procura do Cruzeiro por Lucas Crispim

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O argentino foi uma das principais contratações leoninas. Em pouco tempo, El Gato - como é apelidado -, ganhou a confiança do torcedor e, principalmente, do técnico Juan Pablo Vojvoda, se tornando um dos pilares do escrete vermelho-azul-e-branco