Fortaleza vence Cruzeiro fora de casa pela primeira vez na história; veja retrospecto

O Fortaleza conquistou pela primeira vez na história triunfo contra o Cruzeiro jogando como visitante. O feito aconteceu na noite desta quarta-feira, 21, no Mineirão. O gol de Lucero fez com que o Tricolor do Pici saísse com 1 a 0 do Gigante da Pampulha.



Até esta partida, as equipes já haviam se enfrentado por seis oportunidades em Minas, e o retrospecto cearense era nada positivo. Foram quatro triunfos cruzeirenses e dois empates. Agora, o time leonino tem sua primeira vitória no embate.

Além disso, com este resultado conquistado, o Leão do Pici defende, agora, uma invencibilidade de quatro partidas diante da Raposa. O último confronto entre eles tinha sido em 2019, o placar terminou em 1 a 1, em Minas Gerais.

Cruzeiro x Fortaleza em Belo Horizonte