Fortaleza faz nova proposta de renovação e aciona Vojvoda por permanência de Tinga

Com proposta na mesa para vender o lateral-direito Tinga ao Cruzeiro, o Fortaleza se mobiliza pela permanência do ídolo: o clube do Pici apresentou nova proposta de renovação para o camisa 2, com melhores condições, e acionou até o técnico Juan Pablo Vojvoda para tentar convencer o camisa 2 a permanecer. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo Esportes O POVO.

Antes da Raposa formalizar interesse no gaúcho de 29 anos, o Tricolor já tinha conversas para estender o contrato atual, que se encerra em dezembro. Agora, em meio à negociação com o clube mineiro, o Leão realizar nova oferta para prorrogar o vínculo de Tinga, com valores maiores e duração até o final de 2025.

O Esportes O POVO apurou que a oferta inicial do Cruzeiro era de R$ 4 milhões. O Fortaleza não ficou satisfeito com o valor para liberar um jogador titular e ídolo para um concorrente direto do Campeonato Brasileiro e fez contraproposta, pedindo valores maiores. A Raposa, então, subiu as cifras e aceitaria deixar um percentual dos direitos econômicos do camisa 2 com o clube do Pici.

Além do presidente Marcelo Paz, que toca diretamente a negociação, Vojvoda entrou no circuito com o intuito de convencer Tinga a renovar com o Leão. O treinador argentino constantemente dá a braçadeira de capitão para o defensor, que soma 270 jogos disputados em duas passagens pelo clube.

O lateral-direito e seu estafe ficaram satisfeito com a mobilização do Fortaleza pela permanência e consideram a possibilidade, embora também vejam com bons olhas uma transferência para a Toca da Raposa. O atleta, que também atua como zagueiro, entende que pode ser peça importante no Cruzeiro, hoje uma SAF comandada por Ronaldo Nazário e treinada pelo português Pepa.

A intenção de todas as partes envolvidas é que o caso tenha um desfecho muito em breve, já que a janela de transferências domésticas se encerra no próximo dia 20.

A carreira de Tinga

Revelado pelo Grêmio, Tinga também já vestiu as camisas de Boa Esporte, Bahia e Juventude. Teve a primeira passagem pelo Pici em 2015, retornando em 2018. No total, foram nove títulos conquistados pelo Tricolor: seis Campeonatos Cearenses (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), duas Copas do Nordeste (2019 e 2022) e uma Série B (2018).

Em 2015, quando defendia o Fortaleza, foi convocado pela seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos, no Canadá. Na ocasião, disputou quatro partidas e ganhou a medalha de bronze pelo terceiro lugar do Brasil no torneio.

