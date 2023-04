Mascote do Ceará empurra fotógrafo do Fortaleza após gol de Calebe na final do Cearense

O profissional do Leão foi empurrado durante a comemoração dos atletas no gol que garantiu o pentacampeonato ao clube do Pici, no último sábado, 8

Uma cena incomum foi flagrada no Clássico-Rei do último sábado, 8, quando o Fortaleza sagrou-se pentacampeão estadual. Na comemoração do segundo gol do Tricolor, marcado por Calebe, o mascote do Ceará empurrou um fotógrafo que se aproximou dos atletas para fazer imagens.

O fotógrafo empurrado é Matheus Lotif, que trabalha no setor de comunicação do Fortaleza. No vídeo, é possível ver que o mascote vai até ele, o empurra e faz gestos para que ele se afaste. O mascote também se vira para os jogadores, que estão comemorando, e faz gestos para que eles também saiam do local.

O Esportes O POVO procurou o Ceará para questionar sobre a situação e teve como resposta que “o assunto já foi apurado e resolvido internamente”. O Fortaleza também foi procurado, mas não quis se manifestar oficialmente sobre o ocorrido.

