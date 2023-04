Paz confirma negociação com Cruzeiro por Tinga: "Só libera com o pagamento"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 10. Na oportunidade, o mandatário tricolor comentou sobre a situação do capitão Tinga e confirmou a negociação com o Cruzeiro.

"O Cruzeiro tem a intenção de levar o Tinga, fez uma proposta. É uma proposta interessante. O Fortaleza só libera com o pagamento e a gente está negociando essa possibilidade. Se o Cruzeiro não pagar o valor, o Tinga permanece. Se pagar, é uma coisa normal do futebol. Mas, acima de tudo, o Tinga é um ídolo do Fortaleza, é um cara fantástico em todos os aspectos. Vamos ver como se finaliza essa situação", disse.



Conforme apurou o Esportes O POVO, a proposta do time mineiro é vista com bons olhos pelo jogador, que considera atrativa a chance de defender o clube administrado por Ronaldo Fenômeno.

Com vínculo até dezembro, o Leão já estudava a extensão de contrato do ídolo, não deseja o fim da relação neste momento e aguarda uma definição do camisa 2. O clube do Pici não abre mão de uma compensação financeira para liberá-lo, mas pretende realizar homenagens ao ídolo em caso de saída.



Revelado pelo Grêmio, Tinga também já vestiu as camisas de Boa Esporte, Bahia e Juventude. Teve a primeira passagem pelo Pici em 2015, retornando em 2018. No total, foram oito títulos conquistados pelo Tricolor: cinco Campeonatos Cearenses (2015, 2019, 2020, 2021 e 2022), duas Copas do Nordeste (2019 e 2022) e uma Série B (2018).