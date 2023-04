Calebe, do Fortaleza, envia mensagem para xará de 10 anos que faz tratamento de câncer

O pequeno torcedor, também chamado Calebe, está fazendo tratamento no Centro Peter Pan, no Hospital Albert Sabin, na capital cearense. Ele recebeu um vídeo carinho do camisa 27 no início da noite desta segunda-feira, 10

Herói do penta do Fortaleza no Cearense, o meia Calebe fincou seu nome na história do clube e, de quebra, começou a criar um grande laço com os torcedores leoninos. Prova disso é a história de um pequeno torcedor, também chamado Calebe, que está internado no Hospital Infantil Albert Sabin. Ele recebeu um vídeo carinhoso do camisa 27, jogador no qual possui grande admiração.

Calebe, de apenas 10 anos, luta contra um câncer no cérebro desde o último ano e está fazendo tratamento no Centro Peter Pan, que faz parte do Hospital Albert Sabin, na capital cearense. A criança, que é fanática pelo Leão do Pici, está sob o cuidado do médico Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico.

A mensagem do jogador foi enviada ao pequeno paciente horas após o médico Eduardo fazer um post no twitter, pedindo para o atleta do Fortaleza enviar um “alô” para o seu pequeno paciente. O doutor também é torcedor declarado do Tricolor e faz parte do conselho de leitores do O POVO.

Ei @calebee_00 , por favor manda um alô para o meu pacientinho Calebe, lá do centro Peter Pan e do Hospital Infantil Albert Sabin aqui em Fortaleza. Tem o mesmo nome que você e também é super torcedor do @FortalezaEC ! — Eduardo Jucá (@dr_eduardojuca) April 10, 2023

“Um abraço, meu xará. Tamo junto. Que Deus possa te abençoar muito. É nós”, disse o jogador Calebe, em vídeo postado pelo próprio Fortaleza nas redes sociais, no início da noite desta segunda-feira, 10.

De Calebe para Calebe, um recado especial do nosso camisa 2⃣7⃣ para seu xará e torcedor do Laion! @dr_eduardojuca mostra para o Calebe! https://t.co/NoouOGqY8j pic.twitter.com/KYhs4WBNAJ — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) April 10, 2023

Além do vídeo recebido, o paciente de apenas 10 anos vive a expectativa de realizar o sonho de assistir no estádio o duelo entre Fortaleza e Águia de Marabá-PA, na noite desta terça-feira, 11, pela Copa do Brasil, na Arena Castelão. A ida de Calebe ao jogo ainda não está confirmada, mas o médico responsável pela criança afirmou ao Esportes O POVO que estão “avançando na possibilidade”.

