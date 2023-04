Fortaleza não fará reposição de diretor de Futebol após saída de Alex Santiago

Alex Santiago seguirá no clube como 2º vice-presidente. Ele comandou Departamento Desportivo do Tricolor do Pici por dois anos e um mês. A decisão, oficializada nessa segunda-feira, 10, aconteceu por questões profissionais e acadêmicas

Atual 2º vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago abriu mão do cargo de diretor de Futebol do clube para focar em outros projetos profissionais. Com a saída dele da função, o Tricolor não planeja, neste momento, fazer uma reposição para o setor, conforme comunicado divulgado pela agremiação do Pici nesta terça-feira, 11.

Alex Santiago seguirá no clube como 2º vice-presidente. Já o Departamento Desportivo do Clube continuará com o trabalho dos profissionais Sérgio Papellin, Executivo de Futebol; Marcelo Boeck, Assessor Executivo; Daniel de Paula Pessoa, Gerente de Futebol; e Júlio Manso, Supervisor de Futebol.

"Em nome da Presidência, o Fortaleza agradece toda a dedicação de Alex Santiago à frente da Direção de Futebol e enaltece seu trabalho feito durante o período", diz trecho do comunicado do clube.

Período vitorioso

Alex Santiago comandou Departamento Desportivo do Tricolor do Pici por dois anos e um mês. A decisão, oficializada nessa segunda-feira, 10, aconteceu por questões profissionais e acadêmicas, pelo qual o dirigente vinha sacrificando pelo acúmulo de funções dentro do Fortaleza.

No período como Diretor de Futebol, Alex Santiago acumulou diversas conquistas importantes, como boas campanhas na Série A, título de Campeão da Copa do Nordeste (2022) e o pentacampeonato Cearense (2023). Além disso, duas classificações consecutivas para a Libertadores.

"Sigo no clube, sempre a disposição do Fortaleza para quando ele precisar. Me distancio nesse momento por motivos pessoais e profissionais mas estarei sempre à disposição do presidente e de todos os demais diretores”, afirmou Alex.

