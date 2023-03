CBF define data de sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

Os caminhos da terceira fase da Copa do Brasil serão conhecidos na próxima quarta-feira, 29, às 14h, durante o sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 32 equipes seguem vivas na luta pelo título.

Nesta fase, a competição passa a contar com mais 12 times, sendo eles: Fortaleza, Sport, Paysandu, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Flamengo , Corinthians, Internacional e Cruzeiro. As vagas foram conquistadas via Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Libertadores.

Os jogos da terceira fase estão previstos para os dias 12 e 26 de abril. O sorteio conta com dois potes, que foram definidos com base no ranking da CBF. O Fortaleza estará no pote 1 e terá como adversário um dos times do pote 2, que conta com: Nova Iguaçu, Maringá, Paysandu, ABC, Ituano, Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS e Águia de Marabá-PA.

A classificação para a fase seguinte, oitavas de final, renderá uma bonificação de R$ 3,3 milhões, além dos R$ 2,1 milhões de cota que já foram recebidos por participarem da terceira fase da competição.

Na atual edição da Copa do Brasil, os outros quatro representantes cearenses já ficaram pelo caminho. O Ceará acabou caindo ainda na segunda fase, ao ser derrotado nos pênaltis para o Ituano. Ferroviário e Iguatu pararam na última fase, após serem batidos por Grêmio e Santos, respectivamente. Já o Caucaia, não passou da primeira fase e foi eliminado pelo Tombense.

