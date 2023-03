Iguatu perde para o Santos e é eliminado da Copa do Brasil

O Iguatu finalizou sua participação na Copa do Brasil nesta quinta-feira, 9. Jogando na Vila Belmiro, o Azulão foi derrotado pelo Santos por 3 a 0 e deu adeus ao torneio nacional. Os gols foram marcados por Marcos Leonardo (2) e Lucas Barbosa.

Com a eliminação na segunda fase, o clube do interior do Estado deixa a competição com R$ 1,65 milhão arrecadados, sendo R$ 900 mil pela participação na primeira fase e R$ 650 mil pela classificação para a segunda.

O jogo

Jogando em um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro, o time cearense não sentiu a pressão e iniciou a partida se lançando ao ataque. Logo aos três minutos, Pedrinho finalizou por cima do gol do Santos. Cinco minutos depois, foi a vez de Thiaguinho obrigar o goleiro João Paulo a realizar boa intervenção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, quem chegou com maior efetividade foi a equipe da Baixada Santista. Aos 16, Felipe Jonatan cruzou bem e achou Lucas Barbosa na área, que cabeceou para abrir o placar na Vila Belmiro.

Após o tento marcado pelo time paulista, o Azulão tentou buscar o empate com Dedeco. Em chute de fora da área, o volante teve seu gol evitado pelo arqueiro santista. Com um jogo equilibrado, o Santos conseguiu chegar ao seu segundo aos 34 minutos da primeira etapa. Com um bom cruzamento de Lucas Lima, Marcos Leonardo, um dos destaques do time, ampliou o marcador.

Já na segunda etapa, o Iguatu, com uma desvantagem de dois gols no placar, baixou ainda mais sua linha defensiva e optou por esperar o Peixe. Aos seis minutos, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo, autores dos gols, fizeram boa jogada mas não conseguiram levar perigo ao gol do Iguatu.

Depois, Marcos Leonardo quase ampliou, mas desperdiçou nova chance. Aos 25 minutos, Lucas Braga, ponta do time paulista, recebeu a bola na ponta esquerda e finalizou para o gol. Goleiro do Azulão, Marcelo fez boa defesa e impediu mais um tento.

Mesmo com um jogo mais morno, o Santos ainda chegou ao seu terceiro gol aos 31 minutos. Ângelo arrancou em velocidade e passou a bola para Marcos Leonardo que, dessa vez, aproveitou e encobriu o goleiro para ampliar o resultado na Vila Belmiro.



No final da partida, as equipes ainda trocaram passes mas sem muita objetividade e sem levar perigo ao gol adversário.

Tags