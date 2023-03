Metade dos gols de Crispim pelo Fortaleza foi em cobranças de falta

Desde 2021 no Pici, camisa dez é um dos responsáveis pela bola parada no time tricolor

O meio-campista Lucas Crispim chegou ao seu oitavo gol pelo Fortaleza nesta quarta-feira, 22, diante do Náutico em jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste. Em Recife, o jogador contribuiu para a vitória tricolor por 4 a 0 contra o Timbu.



Aos 16 minutos do segundo tempo, o camisa dez cobrou uma falta de longe e contou com um desvio na barreira para balanças as redes.



Esse foi o quarto gol de falta do meia com a camisa leonina. Ou seja, metade dos tentos dele pelo clube foram em cobranças de falta. Anteriormente, Crispim já havia marcado gols dessa forma contra Atlético-CE, em 2021 e 2023, e Internacional, em 2022. Os outros tentos do meia foram com a bola rolando.



Desde fevereiro de 2021 no Leão, o jogador soma 8 gols e 17 assistências, além de três títulos. Vestindo a camisa do Fortaleza pela terceira temporada, Crispim é bicampeão estadual (2021 e 2022) e campeão da Copa do Nordeste de 2022 pelo clube.



