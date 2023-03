Kozlinski fala sobre briga por titularidade e explica negociação rápida com Fortaleza

O novo goleiro do Tricolor do Pici foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 24, e estará entre os relacionados para a decisão contra o Ferroviário, pela Copa do Nordeste

Recém-contratado pelo Fortaleza, Maurício Kozlinski foi apresentado oficialmente no Pici nesta sexta-feira, 24. O goleiro relembrou como foram as negociações com o Tricolor e demonstrou estar pronto para ajudar o clube de diferentes formas independente da posição que ocupe na equipe de Vojvoda.

“Foi tudo muito rápido. Eu não estava em Campinas, onde foi meu último clube, estava em Florianópolis de folga, então tive que correr bastante para resolver documentação e vir para Fortaleza. Mas no momento que o convite chegou, não pensei duas vezes. Tanto eu quanto meu agente, aceitamos na hora. Eu já tinha vindo treinar algumas vezes treinar no Pici quando vim enfrentar o outro clube da capital, então já sabia que toda estrutura, o crescimento, da torcida e da história. Tudo isso pesou na minha vinda, foi uma decisão que não demorou 10 minutos para ser tomada”, explicou.

Sobre o assunto Dudu treina normalmente e deve ser opção para o Fortaleza diante do Ferroviário

Metade dos gols de Crispim pelo Fortaleza foi em cobranças de falta

Empatado com Sport, Fortaleza tem a melhor defesa da Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Briga pela titularidade

Com a saída de Luan Polli e a lesão de João Ricardo, que ficará fora dos gramados por pelo menos seis semanas, a diretoria do Fortaleza precisou ir ao mercado da bola de forma emergencial em busca de um goleiro. Apesar de chegar para suprir possíveis ausências de Fernando Miguel, que é o titular da posição atualmente, Kozlinski ressaltou que está pronto para ajudar o clube de diversas maneiras.

+ Confira mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

“Eu venho para trabalhar e, como falei, onde eu estiver, seja no banco, seja jogando ou de fora, vou sempre estar tentando ajudar. Eu acho que o Fortaleza está muito bem servido de goleiros, já estava antes de eu chegar aqui, e agora eu chego para dar minha parcela de contribuição. Assim que eu tiver minha oportunidade vou tentar defender as cores do Fortaleza como o Fernando e João Ricardo defendem com maestria”, enfatizou.