Caucaia empata com o Tombense e é eliminado na Copa do Brasil

Primeiro time cearense a entrar em campo na Copa do Brasil, o Caucaia deu adeus ao torneio nacional. Em jogo único da primeira fase, a Raposa Metropolitana empatou sem gols com o Tombense-MG no Estádio João Ronaldo.

Conforme era previsto no regulamento, o empate era favorável ao time visitante na primeira fase da Copa do Brasil. Sendo assim, a vaga ficou com o time mineiro, que disputa a Série B do Brasileirão em 2023.

Agora, o Caucaia volta seu foco para o Quadrangular do Rebaixamento do Campeonato Cearense. Sob o comando do técnico Roberto Carlos, o time ocupa a primeira colocação com seis pontos em dois jogos.



