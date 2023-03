Fortaleza renova contrato do zagueiro Titi até o fim de 2024

Durante a semana, o nome do defensor foi especulado no Bahia, após consulta do time baiano

Na tarde deste sábado, 25, o Fortaleza anunciou a renovação de contrato do zagueiro Titi, até o fim de 2024, com possibilidade de renovação por mais um ano. O anúncio foi feito pelo presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, por meio das redes sociais do clube.

A extensão de contrato foi feita após a especulação de interesse do Bahia em contar com o defensor ainda na atual temporada. No anúncio realizado por Marcelo Paz, o presidente exalta o compromisso do jogador com a instituição. "Um jogador importantíssimo, vencedor, um dos capitães, e um cara muito integrado com o Fortaleza Esporte Clube".

Titi chegou ao tricolor cearense em 2021 e já acumula 122 jogos com a camisa do Fortaleza. Em sua trajetória no Pici, o defensor acumula cinco gols, três assistências, e tem sido um dos pilares defensivos da equipe.

