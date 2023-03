Ferroviário sofre derrota para o Grêmio e é eliminado da Copa do Brasil

O Ferroviário deu adeus a sua participação na Copa do Brasil nesta quinta-feira, 16. Em Porto Alegre, o Tubarão foi derrotado por 3 a 0 pelo Grêmio em jogo da segunda fase do torneio nacional. Os gols da partida foram marcados por Bruno Alves, Suárez e Ferreira.

O jogo

Jogando diante do seu torcedor, o time gaúcho iniciou a partida tendo o controle da bola. Estudando como atacar a defesa coral, o Tricolor chegou a sua primeira chance com Vina aos seis minutos, que obrigou o goleiro Douglas Dias a trabalhar pela primeira vez no duelo. Logo depois, foi a vez do volante Pepê finalizar para outra intervenção do arqueiro.

Com um Grêmio em busca de um gol no início da partida, o Ferroviário teve que descer sua linha defensiva para atuar num estilo de jogo mais conservador e decidiu optar por contra-ataques. Essas escapadas, inclusive, quase resultaram em gol. Erick Pulga tentou passe perigoso para Deizinho, mas o zagueiro tricolor Bruno Alves salvou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 15 minutos, Pepê cabeceou, a bola pegou no braço de Vinicius Paulista e o árbitro assinalou penalidade máxima para o time gaúcho. Na cobrança, Douglas Dias fez grande defesa e impediu o atacante Luis Suárez de abrir o placar.

Depois, o camisa 9 do Grêmio tentou mais uma vez, mas a bola foi para fora da meta. Agressiva, a equipe de Renato Portaluppi seguiu em busca do seu primeiro gol e quase balançou as redes com Bitello aos 31 minutos. Na ocasião, o camisa 39 bateu firme e Douglas fez mais uma grande intervenção.

Suárez, claramente incomodado pelo pênalti perdido, finalizou bem e o goleiro coral fechou o gol novamente. Aos 47 minutos, depois de tanta pressão, o Tricolor abriu o placar na Arena. Em cobrança de falta, Cristaldo achou Bruno Alves na área, que cabeceou e estufou as redes.

Na segunda etapa, o Ferroviário retornou mais ativo ao campo de jogo. No entanto, não conseguiu furar a defesa gremista e viu o adversário marcar mais um gol aos dez minutos. No lance, Lincoln perdeu a bola, Suárez aproveitou, limpou e bateu para marcar seu tento. Depois do gol, o técnico do Tubarão, Paulinho Kobayashi foi expulso por reclamação.

O time cearense ainda teve uma oportunidade clara com Deizinho, mas o camisa 7 desperdiçou. Com uma vantagem de 2 a 0 no placar, o Grêmio reduziu seu ímpeto e a partida ficou mais morna. Porém, o time gaúcho ainda chegou ao terceiro tento com Ferreira. Em rebote de Douglas Dias, o camisa dez gremista balançou as redes.

Após o terceiro gol, o Tubarão ainda teve duas chances com Erick Pulga, que desperdiçou ambas.

Ficha técnica

Grêmio

4-5-1: Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê (Villasanti), Cristaldo (Zinho), Bitello e Vina (Ferreira); Luis Suárez (Diego Souza). Téc: Renato Portaluppi

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Negueba (Fabão), Roni Lobo, Éder Lima e Mattheus Silva; Vinícius Paulista (Thalison), Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho (Kiuan), Erick Pulga (Thiaguinho) e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS

Data: 16/3/2023

Horário: 20h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone

Cartões amarelos: Mattheus Silva, Thalison e Vinicius Paulista (Ferroviário); Kannemann (Grêmio)

Gols: 47min/1T - Bruno Alves (Grêmio); 10min/2T - Luis Suárez (Grêmio); 27min/2T - Ferreira (Grêmio)



Tags