Moisés sobre retorno após mais de dois meses fora por lesão: "Foi muito difícil"

O jogador deu entrevista na saída de campo; ele marcou um dos gols do Fortaleza na vitória sobre o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste

Moisés voltou a jogar depois de mais de dois meses fora dos gramados por causa de uma fratura no pé direito. O atacante entrou em campo na vitória do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Santa Cruz e foi contemplado com o gol que decretou o triunfo da equipe na Copa do Nordeste.

Na saída de campo, o jogador agradeceu à equipe de fisioterapia pela recuperação antes do previsto e revelou ter sido um momento difícil na carreira.

“Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Foi muito difícil esses dois meses, foi muito chata a parte física. Os fisioterapeutas quem me deram suporte, assim como jogadores. Tenho que agradecer todos da fisioterapia, minha família também que passou junto comigo, os meus amigos, eles sabem que foi muito difícil”, disse.

“Não esperava (voltar agora). Acho que foi muito rápido. Me deram de 60 a 90 dias e eu consegui voltar bem antes (do esperado). Sei que foram poucos minutos, mas aos poucos eu vou voltando com minha parte física”, completou.

Decisão contra o Ferroviário

Moisés também falou sobre a semifinal do Nordestão diante do Ferroviário. O atleta disse que o elenco conhece o adversário – as equipes se enfrentaram recentemente pela semifinal do Estadual –, elogiou o Tubarão e afirmou que precisa treinar para voltar a atuar em alto nível.

“Todos conhecem o time deles. Sabemos que é uma boa equipe, então vamos ver o que o Vojvoda vai passar para nós. Continuar na minha pegada, eu acho que eu tenho que treinar muito ainda para estar ajudando os companheiros”, afirmou.

Vojvoda comemora retorno do atacante

Sofrendo com lesões ao longo da temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou o retorno de Moisés.

“Nosso trabalho tem essas situações, sempre é bom recuperar jogadores que vêm de lesão. E a volta do Moisés é bom para a gente. Aos poucos vamos recuperamos os jogadores. […] Nós queremos que todos os jogadores estejam prontos para jogar”, falou o argentino em entrevista coletiva após a partida.

Atualmente, o Fortaleza conta com seis jogadores no departamento médico, são eles: Pedro Rocha, Lucas Esteves, Tinga, Guilherme, João Ricardo e Sammuel. Dudu, que tratava um edema na posterior da coxa esquerda, finalizou a transição e está apto para ser relacionado.

