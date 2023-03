Com promoção, Fortaleza divulga venda de ingressos para jogo contra Ferroviário no Nordestão

Mulheres pagam meia-entrada em todos os setores no Clássico das Cores. As equipes se enfrentam na Arena Castelão em duelo único e eliminatório

Após vitória contra o Santa Cruz, o Fortaleza já terá outro compromisso pela Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici enfrenta o Ferroviário, pelas quartas de final do certame regional, em duelo único. O clube anunciou que o check-in para sócio-torcedores está disponível. A venda de ingressos começa às 17 horas desta quinta-feira, 23.

A promoção de meia-entrada para mulheres em todos os setores continua no Clássico das Cores. Ainda serão definidos data e horário da partida, que acontecerá na Arena Castelão, com mando de campo do Leão por ter melhor campanha. O confronto é eliminatório, ou seja, uma vitória assegura vaga nas semifinais do torneio. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube. São sete opções de bilhetes para a torcida tricolor: R$ 40,00 (Inferior Sul), R$ 40,00 (Inferior Norte), R$ 60,00 (Superior Central), R$ 50,00 (Superior Sul), R$ 70,00 (Especial), R$ 200,00 (Premium) e R$ 100,00 (Bossa Nova). Os custos são referentes à valor cheio, mas meia-entrada em todas áreas da praça esportiva.

A torcida coral poderá adquirir os bilhetes por R$ 50,00 para ocupar o setor Superior Norte do Gigante da Boa Vista. Os ingressos estão à venda no eFolia, além das lojas físicas, mediante disponibilidade.

Confira os horários de abertura de check-in de cada plano:

- 23/03 (qui) | 9h: Conselheiro e Proprietário

- 23/03 (qui) | 11h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

- 23/03 (qui) | 13h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

- 23/03 (qui) | 15h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

Confira os valores dos ingressos:

Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)



Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)



Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Bossa Nova: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)



Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Setor Especial: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)



Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)



Superior Norte (visitante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.



