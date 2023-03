Moisés marca primeiro gol dele na temporada em jogo de retorno

Depois de ficar quase 10 semanas no departamento médico, em decorrência de uma lesão no pé direito, que precisou de uma cirurgia, o atacante Moisés voltou a jogar pelo Fortaleza na noite desta quarta-feira, 22, no duelo contra o Santa Cruz, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O camisa 21 atuou por cerca de dez minutos, o suficiente para marcar um gol, o primeiro dele com a camisa tricolor na atual temporada. Foi o quarto tento do Fortaleza sobre o time coral, já aos 41 minutos da segunda etapa. Na comemoração, todos os jogadores fizeram questão de cumprimentar o atacante, que se lesionou na partida de estreia do Leão em 2023, contra o Iguatu, em 14 de janeiro.

A cirurgia no quinto metatarso do pé direito foi realizada quatro dias depois e desde então, Moisés vinha cumprindo protocolo de recuperação. Ele voltou a treinar com o grupo no sábado passado, 18, porém por pouco tempo, e esteve no banco de reservas do Fortaleza no segundo Clássico das Cores pela semifinal do Estadual. Ele não chegou a entrar naquela partida e depois Vojvoda explicou que o retorno aconteceria aos poucos.

A oportunidade veio no duelo contra o Santa Cruz e o atacante foi coroado com o gol, o 17º dele pelo Leão. No fim de semana, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Ferroviário, ele pode ganhar mais minutos em campo.



