Fortaleza goleia Ferroviário e encara o Ceará na final do Campeonato Cearense

Leão do Pici garantiu sua vaga na final do certame estadual com gols de Lucero, Caio Alexandre, Calebe e Silvio Romero

O Fortaleza segue na luta pelo seu pentacampeonato estadual. Neste domingo, 19, o Leão venceu o Ferroviário por 4 a 0 em jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense e garantiu sua vaga na final do certame. Os gols foram marcados por Lucero, Caio Alexandre, Calebe e Silvio Romero.

Agora, o time treinado por Juan Pablo Vojvoda encara o arquirrival Ceará na grande decisão do Estadual 2023. O confronto será decidido em jogos de ida e volta.

O jogo

Com força máxima, o Leão do Pici iniciou a partida buscando chegar ao gol do time coral, mas encontrou uma defesa bem postada e teve dificuldades. Com uma proposta de jogo mais reativa, o Tubarão foi quem chegou primeiro com perigo. Aos 18 minutos, Erick Pulga fez boa jogada e fez cruzamento, mas Deizinho não conseguiu finalizar. Depois, foi a vez do time tricolor ter boa chance com Thiago Galhardo, que finalizou para defesa de Douglas Dias.

Aos 25 minutos, Lucero caiu na área e o árbitro assinalou simulação, aplicando cartão amarelo ao atacante argentino. No entanto, após chamada do VAR, o profissional marcou pênalti para o Fortaleza e expulsou o zagueiro Éder Lima, além de anular o cartão para Lucero. No lance, o defensor coral havia empurrado o camisa 9. Na cobrança, o próprio centroavante converteu e abriu o placar no Castelão.

Com um a menos em campo, o Ferroviário teve que baixar suas linhas defensivas e o Leão do Pici se viu mais confortável. Nos acréscimos, Lucero passou a bola para Caio Alexandre marcar o segundo gol tricolor na noite.

Logo na volta para o segundo tempo, o Tricolor do Pici já chegou ao terceiro tento. Em confusão na área após chute travado de Lucero, Calebe soltou o pé e estufou o gol coral. Depois, aos 20 minutos, Galhardo também teve sua oportunidade de marcar, mas não aproveitou.

Aos 23 minutos, Romero, em seu primeiro toque na bola, ampliou o placar. Em cobrança de escanteio, Brítez cabeceou, Douglas Dias espalmou, mas a bola bateu no camisa 18 e morreu no fundo das redes.

Após o quarto gol, o jogo teve sua intensidade reduzida e os técnicos optaram por realizar substituições.

