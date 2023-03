Kozlinski exalta o Fortaleza e diz: "Espero que a gente faça um grande trabalho"

Atleta chega ao clube do Pici após passagem pelo Guarani, de São Paulo, com contrato definitivo até o final da atual temporada

O Fortaleza segue se reforçando para as competições de 2023. Na última segunda-feira, 20, o clube anunciou a contratação do goleiro Maurício Kozlinski. O arqueiro de 31 anos exaltou a estrutura do clube e ressaltou que espera que o grupo faça uma grande temporada.

“Estou muito feliz em chegar no clube, a expectativa de poder estar ajudando sempre que precisar, trabalhar bastante para poder representar o tamanho que é o clube, a nossa torcida e estar sempre pronto trabalhando para poder representar o clube da melhor maneira possível”, disse em vídeo divulgado pelo Tricolor do Pici.

“Um clube muito acolhedor, que está se estruturando bastante, já tinha jogado com alguns jogadores, não pude encontrar todos hoje por conta da viagem (para Recife). Fui muito bem recebido tanto pelo clube quanto pela torcida do Fortaleza. Estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente faça um grande trabalho”, completou.

O atleta chega ao clube do Pici após passagem pelo Guarani, de São Paulo, com contrato definitivo até o final da atual temporada. Ele chega ao Pici após rescindir com o Bugre. A contratação do novo goleiro se deu pela contusão de João Ricardo, que desfalcou o Leão na vitória por 4 a 0 sobre o Ferroviário devido uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

Primeiro treino no Pici

Maurício Kozlinski se apresentou no centro de excelência Alcides Santos, na manhã desta terça-feira, 21. Ele fez exames médicos e físicos e logo após treinou na academia do clube e no campo. Kozlinski já teve o nome publicado no BID da CBF e está apto para estrear.

