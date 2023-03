Fortaleza: Dudu não aparece mais em boletim médico e clube tem seis lesionados

Lateral-direito concluiu período de transição e recupera a forma física, mas deve ser opção para o próximo jogo do Tricolor, no fim de semana

O lateral-direito Dudu concluiu o período de transição e deve voltar a ser opção para o Fortaleza para as quartas de final da Copa do Nordeste, fase que será disputada no fim de semana.

O nome do atleta não apareceu mais no boletim médico divulgado pelo Tricolor nesta quarta-feira, 22. Dudu se recuperou de um edema na coxa esquerda. Ele havia se lesionado no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, realizado no dia 5 de março.

Ainda assim, o lateral ficou de fora da partida contra o Santa Cruz-PE, nesta quarta, pelo Nordestão, porque está aprimorando a parte física. Se for relacionado para o jogo do Leão no fim de semana, voltará após três semanas.

No departamento médico estão seis atletas. Pedro Rocha, que cumpre protocolo pós-operatório — fez cirurgia no joelho esquerdo —; Lucas Esteves, com estiramento na coxa esquerda; Tinga, com estiramento na panturrilha direita; Guilherme e João Ricardo com contusão na coxa esquerda, além de Sammuel com entorse no tornozelo esquerdo.



