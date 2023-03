Vojvoda analisa vitória sobre o Santa Cruz e projeta jogo "disputado" contra Ferroviário

O Fortaleza goleou o Santa Cruz por 4 a 0, fora de casa, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Tricolor abriu o placar logo no início da partida e encaminhou a vitória na segunda etapa sem muitos problemas.

Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o desempenho do time contra o adversário e afirmou que o gol no começo “abriu a partida” a favor da equipe.

“Antes de começar o jogo pensávamos que seria uma partida complicada, mas no primeiro tempo conseguimos um gol que abriu a partida. Mas o adversário também teve opções, possui bons jogadores de ataque. No segundo tempo tivemos com boa organização defensiva, sustentamos até os 15 minutos e a partir do segundo gol a partida se liberou para a gente e conseguimos um bom placar”, disse.

Duelo contra o Ferroviário

Classificado para as quartas de final, o Fortaleza enfrentará o Ferroviário em jogo único. As duas equipes se enfrentaram nas semifinais do Campeonato Cearense, que terminou com triunfo do Leão do Pici.

O comandante argentino afirmou que será um jogo disputado e prioriza a recuperação dos jogadores antes de planejar o confronto decisivo.

“Conhecemos eles, eles nos conhecem também. Vai ser um jogo muito disputado, temos que assumir com responsabilidade, mas para isso temos que descansar e planejar a partida a partir de amanhã”, afirmou.

Vojvoda ressaltou o perigo da eliminatória ocorrer em jogo único e que a equipe deve estar atenta e exaltou a qualidade do elenco do Tubarão.

“Isso (o perigo), ser jogo único. Temos que estar com muita atenção, sabemos que estamos no mundo do futebol, que é um esporte que muitas vezes tem essa dificuldade. O Ferroviário é um bom time, que tem bons jogadores e temos que prestar muita atenção. É um jogo que define uma passagem para a semifinal, temos que estar atentos e fazer as coisas bem”, completou.

