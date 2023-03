Vojvoda sobre retorno de Moisés no Fortaleza: "Tem que ter paciência"

O técnico concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza sobre o Ferroviário pelo Estadual

Uma das novidades do Fortaleza contra o Ferroviário foi o retorno do atacante Moisés. O jogador voltou a ser relacionado para uma partida após mais de dois meses fora devido a uma fratura no pé direito.

Apesar de voltar a ser opção no banco de reservas, Moisés ainda não deve ser utilizado ao longo dos jogos, conforme afirmou o técnico Juan Pablo Vojvoda. Em coletiva, o comandante tricolor ainda revelou que o atacante treinou apenas 10 minutos com os companheiros no dia anterior à partida.

“Para ser muito sincero, ontem ele fez 10 minutos (de treino) com os companheiros. Ele poderia treinar antes, mas antes nós estávamos no Paraguai. Vamos aos poucos, ele já ficou entre os relacionados, mas a distância ainda é longa para o que ele necessita (disputar) uma partida de futebol”, falou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Fortaleza realiza ação de conscientização contra feminicídio no Brasil

Vojvoda entende a expectativa do torcedor de ver o jogador voltar a disputar uma partida, mas ressaltou que é necessário ter paciência.

“Faz mais de dois meses que ele não entra no campo de jogo. Eu compreendo que o torcedor queira ver sempre um jogador que chega, que está voltando de lesão. Mas tem que ter paciência e aguardar o momento apropriado para colocar um jogador em campo”, concluiu.

Sobre o assunto Autor de um dos gols do Fortaleza, Lucero celebra classificação para a final do Cearense

Fortaleza chega à sua sexta final consecutiva no Campeonato Cearense

Contra o Ferroviário, Calebe marca o primeiro gol com a camisa do Fortaleza

Relembre a lesão de Moisés

Moisés fraturou o pé direito após sofrer um pisão na partida entre Fortaleza e Iguatu, pela primeira rodada do Campeonato Cearense 2023. O lance ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo.

O atacante realizou uma cirurgia e chegou a utilizar uma bota imobilizadora durante o tratamento.

Tags