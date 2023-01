Moisés imobiliza pé direito após sofrer pisão na partida contra o Iguatu

Moisés está sob observação do departamento médico do Fortaleza e ainda faz exames para saber o grau da lesão

Substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Fortaleza e Iguatu, realizada no sábado, 14, o atacante Moisés, do Tricolor, precisou imobilizar o pé direito.

O jogador sofreu um pisão e saiu de campo na maca. Moisés está sob observação do departamento médico do Fortaleza e ainda faz exames para saber o grau da lesão, mas utiliza uma bota.

O camisa 21 do Leão não participou dos trabalhos de reapresentação do elenco nesta segunda-feira, 16, e como a próxima partida do Tricolor já acontece nesta quarta, 18, certamente será desfalque contra o Caucaia, na segunda rodada do Campeonato Cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Moisés é o único jogador sob cuidados do departamento médico do Fortaleza no momento. Sem ele, Pedro Rocha pode ganhar espaço no time titular para o próximo jogo do Leão.

Com informações de Miguel Jr



Tags