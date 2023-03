Autor de um dos gols do Fortaleza, Lucero celebra classificação para a final do Cearense

Jogador argentino marcou o primeiro tento do Tricolor do Pici na vitória deste domingo, 19, por 4 a 0 diante do Ferroviário

Autor do primeiro gol do Fortaleza na goleada diante do Ferroviário por 4 a 0, o atacante Lucero comemorou a vaga conquistada pela equipe na final do Campeonato Cearense 2023. O Tricolor do Pici joga a decisão do Estadual nos dias 1° e 8 de abril, na Arena Castelão, diante do Ceará.

"Estamos muito contentes de termos passado para a final. Viemos disputar um jogo difícil após a eliminação na Libertadores e, com personalidade, demos tudo e conquistamos essa vaga na final", destacou ele.



Além de Lucero, também marcaram gol para o Fortaleza diante do Ferroviário na goleada por 4 a 0: Caio Alexandre, Silvio Romero e Calebe. O Leão volta a campo na próxima quarta-feira, 22, quando enfrenta o Santa Cruz pela Copa do Nordeste fora de casa, às 21h30min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Contra o Ferroviário, Calebe marca o primeiro gol com a camisa do Fortaleza

Fortaleza encerra jejum de quatro jogos seguidos sem vencer na temporada

Fortaleza realiza ação de conscientização contra feminicídio no Brasil

Tags