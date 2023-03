Fortaleza: Moisés volta a ser relacionado após mais de dois meses fora

O atacante Moisés é a novidade do Fortaleza no banco de reservas para a decisão contra o Ferroviário, pelas semifinais do Campeonato Cearense. O jogador voltou a ser relacionado depois de mais de dois meses fora dos gramados devido a uma fratura no pé direito, que ocorreu após sofrer um pisão na partida contra o Iguatu, na primeira partida do Tricolor do Pici no ano.

O jogador realizou uma cirurgia e ficou em recuperação. Ele chegou a usar uma bota imobilizadora durante o tratamento da lesão.

