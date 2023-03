Fortaleza realiza ação de conscientização contra feminicídio no Brasil

Antes da bola rolar para Fortaleza e Ferroviário pela semifinal do Campeonato Cearense, o clube tricolor decidiu promover uma ação de conscientização contra o feminicídio no Brasil. Na oportunidade, o Leão do Pici utilizou cadeiras quebradas da Arena Castelão para simbolizar agressão à mulheres.

Os assentos danificados foram colocados na esplanada do estádio junto a um banner que explica a ação: "Elas foram agredidas, empurradas, arrancadas de seus lugares. E, infelizmente, não estamos falando das cadeiras."

Ainda no banner, o clube leonino trouxe dados alarmantes sobre casos de feminicídio no país.

"Essas são algumas das mais de 1500 cadeiras quebradas no Castelão em 2022. No mesmo período, 1410 mulheres votam vítimas de feminicídio no Brasil. Os dois números chocam e envergonham, mas apenas um deles pôde ser reparado. #ElasSãoInsubstituíveis Ligue 180 e denuncie a violência contra as mulheres."

Para a partida deste domingo, 19, o Fortaleza lançou a promoção de meia-entrada para mulher em todos os setores. A medida visa aumentar o público feminino nos estádios e já foi adotada em outros jogos do time do Pici.

