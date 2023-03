Contra o Ferroviário, Calebe marca o primeiro gol com a camisa do Fortaleza

O meia Calebe foi o autor do terceiro gol do Fortaleza na goleada por 4 a 0 sobre o Ferroviário, pelo jogo de volta das semifinais do Cearense. O lance marcou o primeiro tento do atleta com a camisa tricolor.

Calebe chegou ao Fortaleza em fevereiro como a maior aquisição da história do clube. O time desembolsou R$ 6 milhões ao Atlético-MG por 50% dos direitos do atleta. Ao todo, ele disputou nove jogos na equipe, sendo seis como titular, e desencantou neste domingo no duelo contra o Tubarão.

Nos últimos dois jogos, contra Ferroviário, na ida, e Cerro Porteño, pela Libertadores, Calebe havia ficado no banco de reservas e entrou no decorrer do segundo tempo. Ele voltou a ganhar uma oportunidade como titular contra o Ferrão e atuou os 90 minutos.

Números na carreira

Com 22 anos, Calebe soma três gols na carreira como profissional, sendo um pelo Fortaleza e dois pelo Atlético-MG, clube que o revelou. Ele também possui seis assistências, todas pelo Galo.

