Fortaleza chega à sua sexta final consecutiva no Campeonato Cearense

O Fortaleza garantiu sua vaga na final do Campeonato Cearense na noite deste domingo, 19. Na Arena Castelão, o Tricolor do Pici goleou o Ferroviário por 4 a 0 com gols de Lucero, Caio Alexandre, Calebe e Romero.

Com o resultado, o Leão disputará a sua sexta decisão consecutiva do torneio estadual. Em evidente crescimento nos últimos anos, o time tricolor figura entre os finalistas do certame desde 2018.

Em cinco finais disputadas, a equipe venceu quatro: 2019, 2020, 2021 e 2022. As três primeiras foram diante do rival Ceará e a última contra o Caucaia. O único vice-campeonato neste período ocorreu em 2018, quando foi derrotado duas vezes pelo Vovô.

A última vez em que o Fortaleza não decidiu o título estadual foi no ano de 2017. Na ocasião, foi eliminado pelo Ferroviário nas semifinais.

Clássico-Rei na decisão

Essa será a 14ª vez em que Fortaleza e Ceará lutarão pelo título estadual neste século. Anteriormente, as equipes protagonizaram as finais de 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021. Ao todo, o Tricolor levou a melhor em oito confrontos e o Alvinegro em cinco.





