Fortaleza: garoto Sammuel ganha espaço e destaque no começo de 2023

Cria da base tricolor, meia atuou em duas das três partidas do Leão na atual temporada, tendo jogado 98 minutos, no total, e sendo autor de uma assistência para gol

É comum, no futebol, treinadores repetirem para jogadores jovens, geralmente oriundos da base, que estão bem atrás na fila de opções, que eles estejam sempre preparados para quando a oportunidade pintar, agarrarem. Parece clichê, mas de fato acontece, como neste início de temporada, no Fortaleza.

A briga para ser o terceiro homem de meio campo do Tricolor estava desenhada para acontecer entre os argentinos Christian Bernardi e Tomás Pochettino. Uma outra alternativa poderia ser o uso de Lucas Crispim, que apesar de ter sido adaptado por Vojvoda como ala pela esquerda, é meia de origem. Correndo por fora estava o garoto Sammuel, de 21 anos, que defende o Leão desde o Sub-13.

Bernardi precisou deixar o Fortaleza por um problema de saúde, Pochettino ainda aguarda regularização e Lucas Crispim, que atuou na estreia do time, contra o Iguatu, porém como ala pela esquerda, teve uma fascite plantar. O segundo jogo do Leão na temporada, contra o Caucaia, portanto, caiu no colo de Sammuel e assim ele fez o primeiro jogo como titular pelo Tricolor.

O jovem até já havia estreado no time principal, em fevereiro de 2022, na Copa do Brasil, mas ficou em campo apenas 12 minutos. Uma nova oportunidade apareceu quase um ano depois e Sammuel agradou em campo, com boa movimentação e passes verticais. A atuação rendeu elogios de Juan Pablo Vojvoda.

Neste sábado, 21, contra o Campinense, na estreia do Leão na Copa do Nordeste, o meia ganhou mais uma chance, entrando aos 14 minutos do segundo tempo. Mais confiante, devido a participação segura na partida anterior, entregou uma assistência para finalização e outra para gol, ambas direcionadas a Silvio Romero, contribuindo diretamente para a vitória do Tricolor por 2 a 0.

Sammuel ficou mais 32 minutos em campo e tem uma minutagem geral de 98, algo elevado para uma equipe que atuou três vezes no ano, porém utilizando mais de dois times completos, trocando bastante nas três formações iniciais.

Amor à camisa

A identificação de Sammuel com o Fortaleza é algo que pode ajudar bastante no crescimento dele no clube. Diferentemente de peças como o volante Hércules e o zagueiro Habraão, por exemplo, o meia não foi captado, mas formado no CT Ribamar Bezerra. Jogar na equipe principal do Leão era um sonho dele e isso ajuda diretamente na valorização da oportunidade. O próprio atleta comentou sobre o assunto após dar a primeira assistência.

O meio-campista também soube ser paciente e manteve um bom nível nos treinamentos apesar das chances demorarem a aparecer. Relacionado para um jogo do time profissional pela primeira vez em 2020, por Rogério Ceni, justo contra o Flamengo, no Maracanã; Sammuel teve que ganhar rodagem no Guarany de Sobral, emprestado, e depois foi aproveitado no time Sub-23 do Tricolor, sendo um dos destaques. Não perdeu a motivação por isso.

Outra característica importante do jogador, que encaixa bem com o estilo de Vojvoda é a polivalência. Quando foi ao Maracanã, em 2020, Sammuel era opção para a lateral-esquerda. Na última coletiva, o comandante tricolor relatou as funções com nas quais o jogador vem sendo testado nos treinos.

"É um jogador que pode quebrar linhas porque é um jogador bom tecnicamente. Nos treinamentos no ano passado, utilizamos Sammuel em diferentes posições. Ele é um jogador que se adapta a fazer a ala pela esquerda, um meia, um atacante”, disse Vojvoda.

Com início promissor, Sammuel pode ser um marco para o Fortaleza no sentido do clube voltar a produzir peças para o seu time principal, que ganhem espaço e deem retorno técnico e, posteriormente, financeiro.



