Vojvoda avalia atuação de Sammuel e estreia de reforços

Um dos destaques da Copinha em 2022 pelo Fortaleza, Sammuel foi integrado ao time principal do Fortaleza ainda na última temporada e foi titular na vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Caucaia, na noite da última quarta-feira, 18. O confronto marcou a segunda partida do meia de 21 anos entre os profissionais.

Em coletiva após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou a estreia do jovem cearense entre os 11 iniciais e elogiou a atuação dele. O comandante também pontuou que é importante para o futebol local que atletas nascidos no estado joguem no time principal do Leão.

+ Fortaleza oficializa empréstimos de David da Hora e Luiz Henrique



“Acho que Sammuel fez uma boa partida, uma partida à altura que necessitávamos dele. Falamos com Sammuel e ele não tem que demonstrar nada, ele tem que jogar o melhor que tem. Ele tomou riscos importantes para fazer dano (ao adversário). Jogou mais de 60 minutos em um nível importante e é bom para o clube e para o futebol local que os jogadores da terra cearense atuem na equipe principal do Fortaleza”, avaliou.

A primeira partida de Sammuel no profissional ocorreu em maio de 2022, quando entrou no segundo tempo da partida entre Vitória x Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor do Pici venceu o confronto por 1 a 0.

Estreia dos reforços

O jogo marcou a estreia de alguns reforços do Fortaleza na temporada. João Ricardo, Bruno Pacheco e Dudu tiveram a oportunidade de figurarem entre os titulares. Vojvoda afirmou que necessita observar todos os jogadores e dar rotatividade para a equipe.

“Necessitamos olhar e assistir a todos os jogadores que temos no elenco. Há jogadores que ainda não jogaram, mas eu os conheço. Era também uma partida para rotação do time e também dar continuidade a um funcionamento. Eu acho que o funcionamento, principalmente no primeiro tempo, foi bom. Foi uma partida diferente da anterior, com jogadores que tiveram sua estreia com a camisa do Fortaleza e corresponderam ao que o time necessitava”, falou.

