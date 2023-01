Construção ofensiva e desarmes: Caio Alexandre se destaca em vitória do Fortaleza

Com caarcterísticas versáteis dentro de campo, volante atuou com mais liberdade no setor central e teve bom desempenho em diferentes fundamentos

Participativo nas fases de construção ofensiva e muito eficiente nos aspectos defensivos, Caio Alexandre foi um dos principais destaques individuais da vitória por 2 a 0 do Fortaleza sobre o Campinense neste sábado, 21, na estreia do Leão na Copa do Nordeste.

Na formatação tática montada por Vojvoda para a partida, Caio Alexandre — que atuou durante toda a partida — foi escalado como terceiro homem do meio-campo, ao lado de Ronald e Hércules. Neste cenário, o atleta teve mais liberdade e desempenhou diferentes funções ao longo do jogo.

Com a bola no pé, o meia tornou-se peça importante para a fase de construção e articulação das jogadas ofensivas do Tricolor. Entre todos os atletas da equipe, Caio Alexandre foi quem mais trocou passes, totalizando 102. Neste fundamento, inclusive, teve desempenho quase impecável: 98% de precisão, errando somente dois passes dos 104 que tentou.

Outro número interessante de Caio Alexandre são os lançamentos, pelo qual também liderou o quesito entre os atletas do Fortaleza. Ao todo, o jogador realizou quatro passes longos corretos, dois a mais que Fernando Miguel, Benevenuto e Hércules. Além disso, deu duas assistências para finalização, atrás apenas de Lucas Esteves, que somou três.

Sem a bola, o meia também cumpriu papel relevante. Foram cinco desarmes ao longo da partida, líder do quesito ao lado de Tinga, que também terminou o jogo com a mesma quantidade de roubadas de bola. Em rebatidas, foi o terceiro melhor, com duas, uma a menos que Tinga e Benevenuto.

Números de Caio Alexandre contra o Campinense:

Passes:



Corretos - 102



Errados - 2



Aproveitamento - 98%

Assistências para finalização - 2

Lançamentos:



Corretos - 4

Errados - 3

Números Defensivos:

Desarmes - 5



Bolas rebatidas - 2

Fonte: Footstats.