Com 15 gols, Silvio Romero torna-se o maior artilheiro estrangeiro do Fortaleza

Com o gol diante do Campinense pela Copa do Nordeste, o centroavante argentino ultrapassou o alemão Fred no ranking, que havia marcado 14 gols pelo Fortaleza em 1938

Titular na estreia do Fortaleza pela Copa do Nordeste, Silvio Romero precisou de apenas uma finalização para marcar seu primeiro gol na temporada. O forte chute da entrada da área que balançou as redes do Campinense, aos 19 minutos do segundo tempo, não só sacramentou o triunfo tricolor, como também tornou o centroavante argentino o maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Embora não tenha sido titular absoluto ao longo do último ano — em 57 partidas atuou em 27 começando entre os 11 principais —, o atacante de 34 anos somou 14 bolas na rede e cedeu cinco assistências. Com o tento marcado em 2023, Romero chegou a marca de 15 gols com a camisa do Fortaleza, número que o fez ultrapassar o alemão Fred, que atuou pelo Leão em 1938 e marcou 14 vezes.

Assim, o centroavante assume, de forma isolada, o topo do ranking. O argentino Valentín Depietri, vendido recentemente ao Talleres-ARG, e Mario Petter Bernard, holandês que defendeu o Fortaleza entre 1918 e 1929, compõem a terceira colocação do quesito, com quatro e três gols marcados pelo Tricolor, respectivamente. Os dados são do jornalista e pesquisador Luca Laprovitera em colaboração com David Barboza.

Nesta temporada, entretanto, haverá concorrentes de peso buscando tomar o posto de Romero, como os conterrâneos Martín Lucero e Pochettino. Há, ainda, outros dois estrangeiros no elenco do Tricolor do Pici, mas ambos são de posições defensivas: Brítez e Ceballos.

Confira ranking de estrangeiros com mais gols oficiais pelo Fortaleza:



1º Silvio Romero (Argentina): 15 gols (2022 - 2023)

2º Fred Alemão (Alemanha): 14 gols (1938)

3º Valentín Depietri (Argentina): 4 gols (2021-2022)

4º Mario Petter Bernard (Holanda): 3 gols (1918-1929)

5º Juan Quintero (Colômbia): 2 gols (2019-2021)