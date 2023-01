Argentino Christian Bernardi deixa o Fortaleza

Bernardi alegou problemas particulares e, em comum acordo com a diretoria, resolveu não seguir no clube, sendo liberado

Quinze dias após ser anunciado como reforço do Fortaleza para a temporada 2023, o meia argentino Christian Bernardi deixou o Pici e retornou para o país em que vive. O clube divulgou um comunicado sobre a saída do atleta na noite desta quarta-feira, 11.

Segundo o Tricolor, Bernardi alegou problemas particulares e, em comum acordo com a diretoria, resolveu não seguir no clube, sendo liberado. O comunicado não detalha a situação, mas ressaltou que tudo foi resolvido de forma profissional entre o clube e o staff do atleta.

O Fortaleza havia comprado, por 200 mil dólares, 100% dos direitos econômicos do meia, que tem 32 anos. Ele chegou a treinar no Pici, mas nesta semana já não dava expediente no clube.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags