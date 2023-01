Cria do Fortaleza, Sammuel realiza primeira assistência como profissional

Meia de 21 anos entrou no segundo tempo e deu passe para o gol de Silvio Romero em vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Campinense, na estreia do Leão na Copa do Nordeste

Cria das categorias de base do Fortaleza, Sammuel voltou a atuar entre os profissionais no duelo contra o Campinense, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, e mostrou serviço ao técnico Juan Pablo Vojvoda. Antes, o jogador havia sido titular na partida contra o Caucaia, pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

Contra o rival paraibano, o meia entrou no segundo tempo, com o placar ainda em 1 a 0, e incendiou o jogo. Logo no primeiro toque na bola, o jovem de 21 anos deixou Romero em condições de finalizar, mas o argentino chutou para fora. Mas na segunda oportunidade, Sammuel recebeu na grande área, driblou o zagueiro e novamente tocou no atacante, que dessa vez não desperdiçou a chance e ampliou o marcador.

+ Titi valoriza Nordestão e revela objetivo do Fortaleza: "Buscar o título"



A assistência foi a primeira da carreira de Sammuel como jogador profissional. O camisa 26 foi integrado no elenco principal do Tricolor na última temporada após se destacar na Copinha. Em 2022, porém, ele só atuou uma vez no time de Vojvoda, na partida contra o Vitória, em jogo de volta pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, o atleta entrou na vaga de Juninho Capixaba e ficou 12 minutos em campo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do Fortaleza, Sammuel contou a emoção do feito e se declarou para o clube.

“Felicidade. Eu tenho um sentimento maior porque eu venho das categorias de base. Eu já sou fanático pelo Fortaleza e poder ajudar meu time dentro de campo não tem felicidade maior do que isso”, disse.

Elogios de Vojvoda

A expectativa é de que Sammuel receba ainda mais oportunidades neste início de temporada para ganhar amadurecimento no elenco principal.

O meia cearense já havia recebido elogios de Vojvoda na partida contra o Caucaia, na qual iniciou como titular, e voltou a ganhar a atenção do treinador na coletiva após o jogo contra o Campinense. O comandante afirmou que Sammuel se adapta bem a diferentes funções e que ele irá encontrar a melhor posição conforme vai evoluindo.

+ Fortaleza lança uniforme da Copa do Nordeste 2023; veja fotos



"É um jogador que pode quebrar linhas porque é um jogador bom tecnicamente. Nos treinamentos no ano passado, utilizamos Sammuel em diferentes posições. Ele é um jogador que se adapta a fazer a ala pela esquerda, um meia, um atacante, e há que procurar bem. Hoje ele entrou bem. No jogo passado também fez uma boa partida, mas com calma, pois é um jogador jovem. Vai seguir crescendo e irá nos ajudar. É um volante com boas características. Há de encontrar bem sua posição", disse o treinador.

O Fortaleza volta a campo contra o Sergipe na próxima quinta-feira, 26, novamente pela Copa do Nordeste. O duelo está marcado para iniciar às 20 horas, no Presidente Vargas.



